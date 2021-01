Microsoft rozwija Game Passa. Rozmawiano z każdym, dużym wydawcą

Insider twierdzi, że Microsoft rozmawiał z praktycznie każdym dużym wydawcą o dodaniu gier do Game Passa. Firma rozwija swoją usługę.

Nie trzeba nikogo przekonywać, że Xbox Game Pass to prawdziwy fenomen. Na subskrypcję decyduje się coraz więcej graczy, a gigant z Redmond inwestuje masę pieniędzy w rozwój usługi.

Niedawno pisaliśmy, że do Game Passa może dołączyć nie tylko EA Play, ale też Ubisoft Plus. Znany insider, Jez Corden, twierdzi, że EA i Ubisoft to tylko niektóre firmy, z którymi rozmawiał Microsoft.

Słyszałem, że tak, odbyły się jakieś rozmowy w kwestii współpracy pomiędzy Microsoftem a Ubisoft w sprawie Game Passa i nie chodzi tylko o Ubisoft, ale też innych wydawców. Nie chodzi tylko o Ubisoft, słyszałem, że rozmawiali z praktycznie każdym większym wydawcą. EA to pierwsza firma, która podpisała umowę. – komentuje Jez Corden w podcaście

Pytanie tylko, o których wydawców może chodzić. Większość firm wprowadziła już niektóre ze swoich gier do XGP. Jeśli Microsoft rozważa długofalowe współprace, to chyba nie ma już na rynku podobnych do EA Play i Ubisoft Plus usług.

Najpewniej producent Xboxów myśli o stopniowym wprowadzaniu większej części ofert danych wydawców. Typów jest sporo, ale pozostaje pytanie, kto zgodziłby się na długofalową współpracę.

Jakub Stremler Miłośnik kultury bardziej i mniej popularnej. Fan Hideo Kojimy, literatury weird fiction (Lovecraft, Poe, Ligotti!) oraz dobrej muzyki. Gra właściwie we wszystko. Od sandboxów, przez RPG, aż po tytuły indie z najgłębszych zakamarków Steam. Ceni sobie oryginalne pomysły, dobre, odważne historie i stronę artystyczną produkcji. Przygodę z grami rozpoczął od drugiego Turoka, przeszedł fazę zatwardziałego pecetowca, a następnie konsolowca, tylko po to, żeby skończyć jako gracz multiplatformowy.