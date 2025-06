Metal Gear Solid Delta: Snake Eater otrzyma tryb wieloosobowy. To coś “zupełnie innego”

Przedstawiciele firmy Konami postanowili dziś ujawnić nowe informacje na temat trybu wieloosobowego, który pojawi się w nadchodzącej odsłonie kultowej serii Metal Gear. Mowa oczywiście o Snake Eaterze, którego premierę zaplanowano na końcówkę sierpnia bieżącego roku. Informacje o tym trybie przekazano podczas Konami Press Start, zaś w sieci pojawił się nowy zwiastun.

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater na nowym zwiastunie. Pierwsze szczegóły o trybie wieloosobowym Fox Hunt

Tryb otrzymał nazwę Fox Hunt. Jak wyjaśnił jego reżyser, Yu Sahara, to oryginalny tryb sieciowy, który nie jest bezpośrednią kontynuacją znanego fanom Metal Gear Online, choć wiele osób może doszukiwać się podobieństw. Nowy tryb ma jednak oferować zupełnie inne podejście do rozgrywki wieloosobowej. Deweloperzy postanowili bowiem dostosować formułę rozgrywki do współczesnych realiów, czerpiąc przy tym inspirację z kluczowych elementów serii Metal Gear. Czego więc możemy się spodziewać?

Fox Hunt ma opierać się na motywie gry w chowanego. I choć nie wyjaśniono dokładnie, na czym będzie taka zabawa polegać, ze zwiastuna można wywnioskować, iż to po prostu jedna z wielu odsłon popularnego Hide and Seek. To oznacza, że najprawdopodobniej gracze będą dzieleni na drużyny, najczęściej kilkuosobowe. Jedna będzie stroną chowającą się, a druga szukającą. Zdaniem reżysera Fox Hunt ma wynieść system kamuflażu oraz motyw zabawy w chowanego na jeszcze wyższy poziom.

Równocześnie firma ogłosiła, że wersje Metal Gear Solid Delta: Snake Eater na PC oraz konsole PlayStation 5 będą zawierać klasyczną minigrę Snake vs. Monkey z udziałem bohaterów z serii Ape Escape. Posiadacze konsol Xbox Series X/S będą z kolei mogli grać w Snake vs. Bomberman.

