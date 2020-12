Książę w Nowym Jorku 2. Kultowa komedia powraca, zobaczcie zdjęcia

W sieci pojawiły się nowe zdjęcia z filmu Książę w Nowym Yorku 2.

Dnia 5 marca 2021 roku na Amazon Prime Video, będzie miała miejsce premiera filmu Książę w Nowym Yorku 2 . Na ekranie zobaczymy wiele znanych twarzy, pojawią się: Eddie Murphy, James Earl Jones, Arsenio Hall oraz Paul Bates. Do obsady dołączą też: Rick Ross, Leslie Jones, Tracy Morgan i Wesley Snipes.

Bohater jedynki król Akemm (Eddie Murphy) powraca do USA, by odnaleźć swojego syna. Pragnie sprowadzić go do Zamundy i uczynić następcą tronu. Chce w ten sposób oddać cześć swojemu umierającemu ojcu. Teraz pozostaje tylko czekać na zwiastun produkcji.

Pierwsza część widowiska była historią syna monarchy, który opuszcza ojczyznę. Planuje on znaleźć wybrankę swojego serca w Stanach Zjednoczonych, a konkretniej w Nowym Yorku. Afrykański książę chce aby pokochała go kobieta, która nic nie wie o jego majątku i pochodzeniu. Na miejscu rzecz jasna sprawy się komplikują, co rodzi wiele zabawnych sytuacji. Jak myślicie Książę w Nowym Jorku 2 osiągnie tak dużą popularność jak pierwowzór?

Bartłomiej Balcerzak Miłośnik staroszkolnych gier RPG takich jak Baldur's Gate czy Planscape Torment a jednocześnie nowszych przedstawicieli tego gatunku z Mass Effectem na czele. Miłośnik staroszkolnych gier RPG takich jak Baldur's Gate czy Planscape Torment a jednocześnie nowszych przedstawicieli tego gatunku z Mass Effectem na czele.