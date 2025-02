Realistyczne RPG o wikingach? Twórca Kingdom Come: Deliverance 2 o nowym projekcie

Z całą pewnością Warhorse Studios skupi się teraz na dalszym rozwijaniu megahitowego Kingdom Come: Deliverance 2. Deweloperzy i tak mają pełne ręce roboty – prócz DLC, trzeba wydawać kolejne aktualizacje. Mimo wszystko po tak udanej premierze pojawiają się pytanie – co następne?

Co dla Warhorse po Kingdm Come: Deliverance 2?

Warhorse słynie już teraz z realistycznych, zaskakująco „symulacyjnych” gier RPG, w których nie ma sensu szukać elementów fantastyki. Rzadkość we współczesnym gamingu, ale za to niezwykle pożądana przez graczy. Okazuje się, że czeskie studio już teraz może myśleć nad kolejnym projektem. Niektórzy mogliby zgadywać, że chodzi o Kingdom Come: Deliverance 3, ale nieco bardziej realistyczne wydaje się stworzenie kolejnej nowej marki.

Czymże ona może być? No cóż – nie wiemy. Szef zespołu, scenarzysta i reżyser Kingdom Come Daniel Vávra niejako uchylił rąbka tajemnicy na temat tego, czym twórcy są zainteresowani. Wygląda na to, że on sam chciałby stworzyć realistyczne RPG o wikingach.

Na pytanie jednego z internautów „czy moglibyście stworzyć grę o wikingach?” Vávra ma dość konkretną odpowiedź. Okazuje się, że taki pomysł zakiełkował w jego głowie już wcześniej. „Z przyjemnością. A nasz właściciel jest Szwedem i lubi wikingów tak samo jak ja” – wyjaśnia deweloper.

Would love to. And our owner is Swedish and into vikings as much as me 🙂 — Daniel Vávra ⚔ (@DanielVavra) February 10, 2025

Nie ma oczywiście sensu traktować tego jako zapowiedzi, ale szansa na to, że reżyser Kingdom Come mógłby teraz zająć się podobną grą o wikingach, są całkiem spore. Zresztą, niewiele jest RPG-ów osadzonych w takim klimacie, a już na pewno niewiele gier względnie realistycznie do niego podchodzących (Assassin’s Creed Valhalla to przecież fantasy pełną gębą). Na pewno niestety wieści o kolejnej grze studia są od nas oddalone o wiele lat.

Źródło: tech4gamers