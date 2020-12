KFC zaprojektowało własną konsolę. Nie, to nie żart

KFC postanowiło zakpić z producentów konsol i zaprojektowało swój własny sprzęt gamingowy. O dziwo projekt prezentuje się ciekawie.

Jakiś czas temu sieć słynnych fastfoodów postanowiła zażartować z premiery Cyberpunk 2077. Co ciekawe, KFC wspomniało wówczas o tajemniczym projekcie KFConsole. Wówczas myśleliśmy, że to tylko dowcip. Chyba wolelibyśmy, żeby tak pozostało.

Okazuje się, że KFConsole zostało już w pełni zaprojektowane, a za budowę sprzętu odpowiada firma CoolerMaster. Możecie przyjrzeć się „konsoli” poniżej.

O dziwo, nie jest to pusta obudowa czekająca na zagospodarowanie. Podana przez Cooler Master specyfikacja KFConsole prezentuje się następująco:

Procesor Intel Nuc 9 Extreme Compute Element

Nieokreślony model karty graficznej ASUS (najprawdopodobniej RTX)

Dwa dyski SSD NVMe 1 TB Seagate BarraCuda

KFConsole ma pozwalać na rozgrywkę w 4k i 240 FPS, wspierać ray-tracing i umożliwiać zabawę w VR. Wielkie obietnice, jednak nie to jest w niej najciekawsze.

Sprzęt ma odprowadzać ciepło na specjalną tackę do… podgrzewania kurczaka. Tak, to konsola i mini-patelnia w jednym. To się dopiero nazywa rewolucja. 😉

Wątpię, aby sprzęt ten (o ile w ogóle będzie dostępny do kupienia) był przeznaczony na szerszy rynek. To raczej żart, który zmienił się w ciekawostkę i nawet jeśli faktycznie KFConsole będzie można nabyć, to raczej w bardzo zaporowej cenie.

Jakub Stremler Miłośnik kultury bardziej i mniej popularnej. Fan Hideo Kojimy, literatury weird fiction (Lovecraft, Poe, Ligotti!) oraz dobrej muzyki. Gra właściwie we wszystko. Od sandboxów, przez RPG, aż po tytuły indie z najgłębszych zakamarków Steam. Ceni sobie oryginalne pomysły, dobre, odważne historie i stronę artystyczną produkcji. Przygodę z grami rozpoczął od drugiego Turoka, przeszedł fazę zatwardziałego pecetowca, a następnie konsolowca, tylko po to, żeby skończyć jako gracz multiplatformowy.