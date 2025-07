Przerażająco ciekawa gra za darmo do odebrania. Będziecie się bać

Nietypowa, przerażająca, niepokojąca – to przymioty, którymi można opisać Joe Terror. To nowa gra za darmo, którą już teraz możecie pobrać na swoje PC.

Joe Terror, czyli nowa gra za darmo do pobrania

W nowej darmowej grze przygodowej gracze wcielają się w Donalda Jr., który wraz z mamą udaje się na plac zabaw, by spędzić czas z przyjaciółmi. Wszystko zapowiada się jak zwyczajny, radosny dzień — do momentu, gdy chłopiec wraca z krótkiej przerwy i odkrywa, że cały świat wokół niego… zamarł. Plac zabaw, tętniący chwilę wcześniej śmiechem i ruchem, nagle pustoszeje. Nie ma nikogo. Zostaje tylko niepokojąca cisza i przeczucie, że coś jest bardzo nie tak.

W tej surrealistycznej, pełnej symboliki przygodzie Donald Jr. nie jest jednak całkiem sam. Czeka na niego tajemniczy JOE oraz jego dziwaczny towarzysz — więzień uwięziony w ogromnej kuli, znany jako HUNTER. Plac zabaw zamienia się w labirynt pełen zagadek, ukrytych znaczeń i nieoczywistych przeszkód. To od gracza zależy, czy Donald Jr. zdoła odnaleźć prawdę, odkryć, co się stało z jego przyjaciółmi i przywrócić dziecięcą radość temu dziwnie milczącemu światu — czy też zostanie w nim na zawsze.

Link do pobrania gry znajdziecie poniżej:

Jeżeli szukacie większej liczby gier za darmo, to mamy dla was świetne wieści. Regularnie przeczesujemy dla was internet w celu znalezienia darmówek. O wszystkich piszemy w naszym dziale gry za darmo.

