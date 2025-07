Fantastyczne RTS-y w genialnych cenach. Paczka gier ofertą nie do odrzucenia

Nowy zestaw Humblecraft: RTS Rush Bundle to prawdziwa gratka dla fanów strategii czasu rzeczywistego. Znajdziecie tu kilka fantastycznych perełek, w tym absolutnie kultowe tytuły.

RTS-owy klasyk za grosze? Humble Bundle znów to robi

Humble Bundle wraca z nową paczką, która tym razem celuje prosto w serca fanów strategii. Zestaw Humblecraft: RTS Rush Bundle zawiera aż 10 gier na Steam (w wersji kodu aktywacyjnego) i kosztuje tylko 63,12 zł. To jedna z tych ofert, które po prostu trudno zignorować, zwłaszcza jeśli lubisz oldschoolowe klimaty wojenne albo oblężenia w stylu Twierdzy.

W zestawie znajdziesz nie tylko klasyczne odsłony serii Commandos (w tym 3: Destination Berlin), ale też takie tytuły jak Men of War: Assault Squad 2 czy Stronghold: Definitive Edition. Jest też kilka mniej znanych, ale wartych uwagi pozycji, jak Tooth and Tail czy Dust Fleet. Całość dostępna jest w jednym progu cenowym, więc nie trzeba kombinować z dopłatami, bo płacisz raz i masz wszystko.

Wszystkie gry dostępne są w postaci kluczy aktywacyjnych na Steam. Co ciekawe, wiele z tych produkcji kosztuje obecnie w zestawie mniej niż ich historyczne minimum. To znaczy tak naprawdę jedną z najlepszych ofert na kilka tytułów od zawsze, a do tego dostajecie je w kompletnej paczce.

Zestaw będzie dostępny jeszcze przez dwa tygodnie. Jeśli więc szukasz czegoś, co zapewni ci godziny taktycznej zabawy przy klasykach RTS, to właśnie trafiłeś w dziesiątkę.

Źródło: Humble Bundle