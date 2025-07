Idealna gra dla fanów Silent Hill. Hollowbody w historycznie niskiej cenie

Jeśli lubisz klasyczne survivale i niepokojące sci-fi, to teraz masz idealny moment, żeby sięgnąć po Hollowbody. Ten mroczny horror w klimacie Silent Hilla i Observera wskoczył właśnie na najniższą cenę w historii Steam. Do 17 lipca gra dostępna jest z 35% zniżką – za 50,62 zł.

Hollowbody niczym Silent Hill najtaniej

W Hollowbody wcielasz się w Micę, czarnorynkową kurierkę, która rusza do strefy wykluczenia, by odnaleźć zaginioną partnerkę. Fabuła nie owija w bawełnę. To samotna walka o przetrwanie w zrujnowanym brytyjskim mieście, gdzie nie ma przyjaciół, a każdy błąd może być ostatnim. Styl gry przywołuje czasy klasycznych survival horrorów z początku lat 2000, co oznacza logiczne zagadki, oszczędną walkę i napięcie budowane głównie przez eksplorację.

Tytuł oferuje mieszankę dynamicznych i statycznych kamer, pełny voice acting, nieliniową strukturę oraz rozbudowany świat z dystopijnym klimatem. Dla tych, którzy wolą eksplorację od stresującej walki, przygotowano różne poziomy trudności. Twórcy zadbali też o dokładnie rozmieszczone punkty zapisu, więc nie trzeba się bać cofania godzin progresu.

Zestawiając to wszystko z obecnymi promocjami na Steamie, Hollowbody zdecydowanie się wyróżnia. W tej cenie ciężko znaleźć równie dopracowaną i klimatyczną przygodę. Tym bardziej że gra zbiera bardzo pozytywne recenzje od graczy.

Źródło: Steam