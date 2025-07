Hideo Kojima ostrzega przed AI. Stracimy to, co najważniejsze

Twórca Death Stranding 2, Hideo Kojima, znów wywołuje dyskusję – tym razem ostrzegając przed wpływem AI na nasze codzienne wybory i życie. Choć nie potępia technologii w całości, podkreśla, że bezkrytyczne zaufanie do algorytmów grozi utratą tego, co w człowieczeństwie najcenniejsze: przypadków, spotkań i autentycznych doświadczeń.

Hideo Kojima „Obawiam się, że nieświadomie damy się wciągnąć w zaprogramowany styl życia”

W rozmowie z japońskim portalem Denfaminicogamer Hideo Kojima – mistrz narracji i kontrowersyjnych przemyśleń – postanowił podzielić się refleksją na temat wpływu sztucznej inteligencji na naszą codzienność. Jak zauważył, coraz więcej decyzji podejmujemy nieświadomie, kierując się podsuwanymi przez algorytmy sugestiami. – „Nie neguję technologii, ale nie podoba mi się, że mój smartfon pokazuje mi, co mam czytać czy oglądać. To nie ja wybieram – to robi za mnie AI” – mówi twórca Metal Gear Solid i Death Stranding.

Kojima podkreśla, że życie człowieka to ciąg nieprzewidywalnych spotkań i wydarzeń – rzeczy, które trudno zamodelować w systemie. – „To przypadkowa kawiarnia po drodze do pracy, spotkanie z kimś nieznanym, zmiana planów w ostatniej chwili – to właśnie te zdarzenia tworzą nasze życie” – tłumaczy. Jego zdaniem zbyt silne uzależnienie od połączeń online może sprawić, że bezwiednie zatracimy się w stylu życia wyznaczonym przez technologie i ich twórców.

Twórca Death Stranding 2 zaznacza, że jego słowa nie są czystą teorią – filozoficzny manifest Kojimy przenika do jego najnowszej gry. Jeden z bohaterów tytułu dosłownie wypowiada obawy reżysera w końcowych scenach. Kojima nie nawołuje do porzucenia internetu – wręcz przeciwnie, docenia jego rolę w czasie pandemii – ale apeluje o świadome korzystanie z narzędzi cyfrowych. „To wybór – jak chcesz żyć, korzystając z tej technologii” – mówi.

Wyjątkową puentą wywiadu jest refleksja Kojimy o fizyczności świata. „Możesz odwiedzić Hawaje w metawersum, ale to nie to samo. W realnym świecie czujesz zapachy, temperaturę, rozmawiasz z ludźmi, jedziesz na lotnisko. Te doświadczenia dodają życiu barw” – mówi. Kojima przypomina, że prawdziwe przygody zaczynają się poza ekranem – i to właśnie one budują to, kim jesteśmy.

Źródło: pcgamer.com