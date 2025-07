Jak pracować, żeby się nie narobić? Ta gra za darmo wyszkoli Was w lenistwie do perfekcji

Jeżeli nie macie w co grać po dniu pełnym pracy, to mamy dla Was ciekawą propozycję. Zwłaszcza że, no, teoretycznie, jest ona związana właśnie z pracą. Czy raczej: z unikaniem pracy. Na platformie Steam pojawiła się nowa darmowa gra pod tytułem Hardly Workin’. To dość chaotyczny i pełen humoru symulator biura, gdzie naszym głównym celem jest wymyślanie niezwykle kreatywnych sposobów na to, żeby nie pracować.

Gra za darmo na Steam. Symulator lenistwa w pracy

W grze wcielamy się w bohatera o imieniu Buddy Inepta, pracownika idealnie opanowanego w niezwykle trudnej sztuce unikania pracy. Zadaniem gracza jest zachowanie odpowiedniego poziomu absurdu, który możemy regularnie sprawdzać dzięki tzw. Silly Meter. Jeśli spadnie do zera, nasz bohater uśnie z nudów i natychmiast zostanie zwolniony. Na szczęście biuro oferuje mnóstwo sposobów, aby utrzymać go w ryzach – od rzucania papierem, przez łowienie ryb w cudzych boksach, aż po pieczenie pizzy na biurku.

Sytuację komplikuje jednak obecność szefowej, Karen. Ta tylko czeka, aby przyłapać nas na gorącym uczynku. Wystarczą trzy wpadki, aby zamiast awansu zostać odesłanym z kwitkiem. Równolegle do zabawy trzeba jednak faktycznie wykonywać służbowe obowiązki na komputerze – w końcu do 17:00 trzeba jakoś tam wyrobić normę. Gdy wszystko zrobimy na czas, możemy natomiast wylogować się wcześniej.

Przy tym wszystkim zaznaczamy, że Hardly Workin’ niestety nie oferuje polskiej wersji językowej.

Źródło: Steam