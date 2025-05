Nowe gry za darmo wylądowały na Steam. 6 tytułów za 0 zł

Oto kolejne darmowe gry, które właśnie wleciały na Steam. Choć są to mniejsze tytuły, to można je pobrać za 0 zł, zatem nic nie tracimy. Być może akurat znajdziemy w nich chwilę dobrej zabawy. A jeśli nie, to w naszym dziale „gry za darmo” znajdziecie setki innych tytułów, które codziennie dla Was zbieramy. Na pewno warto tam zajrzeć po jakiś horror, przygodówkę, FPS-a oraz inne bezpłatne produkcje.

Gry za darmo – co nowego na Steam?

Wśród nowych darmoszek znajdziemy np. Ichor Burns, czyli dynamiczną grę akcji osadzoną w postapokaliptycznym świecie planety Vesta. Została ona najechana przez armię robotów pragnących wydobyć cenny surowiec – Aurichalcum. Gracz wciela się w Serafinę, potężną czarodziejkę władającą mieczem, która wykorzystuje energię Aurichalcum do rzucania potężnych zaklęć Arcana, by stawić czoła najeźdźcom.

Jest również SOLANIS, czyli darmowa gra przygodowa 3D oferująca eksplorację zrujnowanego świata pełnego unoszących się wysp, ukrytych kanionów i monumentalnych struktur. Każde z tych miejsc kryje unikalne wyzwania i sekrety do odkrycia. Dzięki mocy księżyca możesz przemieniać się w spadającą gwiazdę, co pozwala na dynamiczne poruszanie się po świecie. Dodatkowo, zdolność zaglądania do królestwa ciemności pomoże w odnalezieniu utraconych fragmentów księżyca.

Możemy również sięgnąć po Project: Ether. To krótka, ale intensywna gra stealth z elementami science fiction i magii. Gracz wciela się w agentkę Zhay, która po powrocie z misji odkrywa, że jej proteza została nawiedzona przez tajemniczą duszę zwaną The Kid.

Źródło: Steam