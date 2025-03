Wiele darmowych gier na Steam. 11 pozycji, które dopiero co zadebiutowały

10 nowych gier za darmo to nie przelewki, szczególnie jeśli weźmiemy pod uwagę, że wszystkie niemalże na raz pojawiły się na Steam. Najpopularniejsza platforma dla graczy oferuje tym samym jeszcze większy wybór produkcji, przy których można spędzić nieco czasu. No dobra, ale co konkretnie?

Nowe gry za darmo na Steam:

Spośród wszystkich wymienionych tu tytułów, na szczególne wyróżnienie zasługuje Saynoara Sigil Sentry. Dobra, też po screenach i zwiastunie nie poczułem się wcale przekonany, ale to tylko pierwsze – mylne – wrażenie. Gracze w recenzjach dość mocno chwalą ten tytuł, który opiera się na „łączeniu kropek”, ale z motywem… horrorów Lovecrafta. Na platformie itch.io tytuł zebrał sporo pozytywnych ocen, więc miejmy nadzieję, że i debiut na Steam okaże się udany.

Wyróżnić warto również bardzo klimatyczny horror „chodzony”, czyli Asylum: Patient Zero w sam raz dla fanów straszenia, a raczej bycia straszonym. Jeśli nie to jest Waszym głównym zainteresowaniem, warto sprawdzić mocno stylizowane na gry retro, inspirowane tytułami z Apple II Plangman. Na deser zostaje też coś, co zasadniczo grą nie jest, ale spełnia niejako taką funkcję – Maroon. Jest to „wciągające doświadczenie edukacyjne wspierające ponad 20 eksperymentów z dziedziny fizyki, chemii i informatyki”. Absolutnie genialne.

Źródło: Steam