Premiery i to za darmo? Najciekawsze nowe darmowe gry na Steam

Dużych premier nie ma wcale zbyt wiele, ale te mniejsze gry przybywają praktycznie bez przerwy. Jest ich do tego całe multum i to w takiej skali, że wybór najciekawszych, niedostrzeżonych nowości nie jest wcale prosty. Gracze na platformie Steam muszą przedzierać się przez tony tytułów, ale na szczęście pomoże w wyborze nowej, wartej uwagi, darmowej gry.

Gry za darmo na Steam – siedem premier:

Na pierwszy rzut oka jedną z najciekawszych nowości za darmo na Steam jest Deep Siege. Mówimy o staroszkolnej strzelance osadzonej w podwodnym mieście, w której przyjdzie nam walczyć z falami ryboludzi. Zasady są proste, ale klimat gra tu pierwsze skrzypce i samo pomysł zasługuje na wyróżnienie. Jeśli natomiast pragniecie czegoś z „nowszym” sznytem, zadowoli Was Astral Hound VR, ale uwaga – tytuł działa tylko z goglami VR.

Fani gier indie powinni zwrócić uwagę na bardzo pozytywnie oceniane przez graczy Dying Sun. To krótka, ale treściwa gra o przemierzaniu rozległej krainy dla fanów surfingu. Co jak co, ale wizualnie prezentuje się bardzo przyjemnie. Spokojne gry relaksacyjne nie są dla Was? To co powiecie na Narava RPG? To mały, niezależny projekt pasjonaty gatunku, który stworzył może i bardzo „nieaktualne”, ale za to sprawiające mnóstwo frajdy, dość nieporadne RPG. Jest w tym pewna magia, nie będę ukrywał.

Jest też Wheelborn, które mogłoby być nową grą o transformersach, gdyby tylko były one zwierzętami. Tak, trafimy na dziwaczną planetę pełną zwierząt-samochodów. Rozgrywka skupia się na eksploracji i nie wymaga od Was poświęcenia dużo czasu.

Fani mniejszych gier mogą również sięgnąć po niedawno wydane Taste of Victory, staroszkolną strategię czasu rzeczywistego z elementami ekonomicznymi. Z kolei Ocean Otter Climb, utrzymane w przepięknej pikselowej oprawie, to klasyczny reprezentant zręcznościówek bazujących głównie na skakaniu.

