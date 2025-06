Zremasterowane RPG i mroczny thriller jako nowe gry za darmo

Jeśli po ostatnich rozdaniach czujesz niedosyt, IndieGala ma coś dla Ciebie. I to nie jedną, a dwie gry, które możesz dodać do swojej kolekcji bez płacenia ani grosza. Każda z nich reprezentuje zupełnie inny klimat, ale obie mają swój charakter.

Pierwsza z nich to The Great Story of a Mighty Hero Remastered. Brzmi znajomo? Pewnie nie, ale to klasyczny RPG fantasy z dużym dystansem do samego siebie. Wcielamy się tu w stereotypowego bohatera: silnego, nieco zbyt pewnego siebie, który rusza w podróż przez świat pełen potworów, lochów i… absurdalnych dialogów. Gra nie udaje, że jest czymś więcej. To RPG akcji zrobiony dla dobrej zabawy, który z przymrużeniem oka parodiuje znane schematy gatunku. Dodatkowo wersja „remastered” oferuje lepsze tekstury i odświeżony interfejs, więc mimo budżetowego charakteru, całość wygląda całkiem schludnie.

Dwie gry za darmo na IndieGala

A teraz coś zupełnie innego – The Fan. To gra detektywistyczna z elementami thrillera psychologicznego, mocno inspirowana francuskimi filmami grozy. Całość prezentuje się jak interaktywna galeria zdjęć. Lokacje zostały zbudowane w rzeczywistości, a potem sfotografowane i użyte w grze. Klimat jest tu gęsty, fabuła niepokojąca, a sposób prowadzenia narracji zaskakuje na każdym kroku. Gracz powoli odkrywa tajemnice w otoczeniu, które przypomina bardziej wystawę sztuki niż tradycyjną planszę z gry.

Obie gry możesz przypisać do konta IndieGala, a raz zdobyte zostają z Tobą na zawsze. Warto się pospieszyć, bo nie wiadomo, jak długo będą dostępne za darmo. Jeśli lubisz klasyczne przygodówki z nutką nostalgii albo mroczne eksperymenty z formą, coś dla siebie na pewno znajdziesz.

Źródło: IndieGala