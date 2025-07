Aż 4 nowe gry za darmo na Steam. Wśród nich ambitne RPG i naśladowca wielkiego hitu

Lato trwa, a Steam znowu zaskakuje darmowymi tytułami. Tym razem oferta jest naprawdę zróżnicowana – fani biegania, pixel-artu, eksploracji i dungeon crawlerów znajdą coś dla siebie. Oto cztery nowe gry za darmo, które możesz już dziś przypisać do konta i zachować na zawsze.

Sprawdź także: 28 gier za 0 zł. Najlepsze gry za darmo na Steam w lipcu 2025

Gry za darmo – 4 nowe tytuły

Doorway 2 to coś dla speedrunnerów i fanów szybkiej platformówki. Gra stawia na płynny parkourowy ruch, natychmiastowe respawny i multiplayerowe wyścigi przez różnorodne pokoje pełne pułapek. Stylizowana grafika i nacisk na perfekcję sprawiają, że to może być nowy ulubieniec fanów Neon White.

Jeśli masz ochotę na coś spokojniejszego, Playing With The Big Boys to mroczna, narracyjna przygodówka point-and-click. Wcielasz się w chłopaka imieniem Jack, który próbuje wyrwać się spod kontroli świata pełnego silniejszych graczy i brudnych układów. Ciekawe dialogi, mocna tematyka i ręcznie rysowane lokacje dają mocno artystyczne wrażenie.

Dalej mamy Helhigan – RPG akcji w widoku TPP, gdzie zbierasz golemy, eksplorujesz zniszczony świat i próbujesz odzyskać człowieczeństwo po tysiącletniej wojnie ludzi z maszynami. Masa systemów, crafting, łowienie, walka i “nieskończący się” świat. Gra przypomina klimatem coś między Outward a starszymi MMORPG-ami.

Ostatnia propozycja to Knight Crawler, czyli top-downowy roguelike, w którym wchodzisz coraz głębiej do proceduralnego lochu. Każdy pokój to nowe zagrożenie, a looty, mikstury i system ulepszania broni z losowymi efektami dają niezły potencjał na zabawę. Idealna gra na krótsze sesje, ale uwaga, bywa bezlitosna. To zresztą bardzo sensowna i udana darmowa kopia szalenie popularnego Vampire Survivors.

Źródło: Steam