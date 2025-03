Nowe, warte uwagi darmowe gry na Steam. 3 premiery, których lepiej nie przegapić

Mówi się, że „małe jest piękne” i to pasuje idealnie do wielu gier dostępnych za darmo. Indycze, maleńkie perełki mogą nieźle zaskoczyć. Choćby mechanikami czy pomysłami na rozgrywkę albo po prostu tym, że są niezwykle solidne i udane. I właśnie 3 takie gry znalazły się na Steam.

3 nowe gry za darmo na Steam

Precyzja i czysty skill – brzmi jak wymogi idealnej gry? Jeśli tak, to z pewnością powinniście zainteresować się Dark Jump: Endless Ascent, czyli endless runnerem, a raczej endless… jumperem. Cała idea gry opiera się na skakaniu po platformach, wzwyż mrocznej wieży. Grafika nie jest najmocniejszą stroną tej produkcji, ale przecież chodzi tu o zabawę, a jest jej co niemiara. 10 unikalnych postaci, różnorodne przeszkody i sporo wrogów do pokonania – to właśnie się tutaj liczy.

Zawsze jest też Pixelpusher, czyli, według słów twórców „drużynowa gra walki oparta na dronach, która kładzie nacisk na pozycjonowanie i pęd ponad wszystko”. Walczymy za pomocą naszej dywizji dronów z innymi graczami przez sieć. Finalnie grać można za darmo także w Unlog, dynamiczną platformówkę 2D o goblinie próbującym uciec z dziwacznej fabryki snów.

Źródło: Steam