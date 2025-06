Premierowa gra za darmo na Steam. Prawie jak survivalowe Dead Island

Apocalypse Island to świeżutka propozycja dla fanów survivalu i żywych trupów. Tym razem wchodzisz w buty byłego naukowca, który ląduje samotnie na opustoszałym skrawku lądu, by rozwikłać jego tajemnicę… i nie dać się zjeść.

Gra za darmo, zombie, crafting i otwarty świat

Gra dostępna jest całkowicie za darmo na Steam i stawia na klasyczne mechaniki znane z survivalowych sandboksów. Dostajemy spory, otwarty świat z zarośniętymi lasami, porzuconymi miastami i niepokojąco cichymi ruinami, gdzie za każdym rogiem może czaić się zagrożenie. I nie chodzi tylko o nieumarłych, bo równie dobrze możesz zginąć z głodu albo odwodnienia.

Apocalypse Island oferuje pełnoprawny system potrzeb. Trzeba polować, gotować mięso, zbierać warzywa i dbać o zapasy wody. Do tego dochodzi crafting. Zebrane materiały pozwalają nie tylko ulepszać ekwipunek, ale też budować schronienia. A tych będziesz potrzebować, bo pogoda też potrafi dać w kość.

Startujesz z siekierką myśliwską, ale z czasem dorwiesz lepsze bronie – miecze, pistolety, topory. Każda eksploracja może przynieść nowe narzędzia przetrwania, ale też zwiększa ryzyko wpadnięcia na zombie lub nieprzyjazne otoczenie. Gra nie trzyma za rękę. Albo nauczysz się żyć na wyspie, albo zostaniesz jej kolejną ofiarą.

Choć Apocalypse Island nie jest tytułem AAA, ma coś, co przyciąga, czyli swobodę, prostą, ale wciągającą mechanikę przetrwania i atmosferę, która potrafi przyprawić o dreszcz. Jeśli lubisz klimat Dead Island, ale w wersji bardziej „zrób to sam”, to warto dodać tę pozycję do swojej biblioteki.

Źródło: Steam