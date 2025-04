Wymagający, dynamiczny FPS za darmo na Steam. Dla fanów gatunku

Wraith to najnowsza gra za darmo na Steam. Premiera była niedawno, a fani wymagających FPS-ów mogą liczyć na satysfakcjonującą zabawę.

Na platformie Steam zadebiutowała nowa gra Wraith, dostępna za darmo od 4 kwietnia 2025 roku. Jest to dzieło niezależnego twórcy, Connora A. Devera. O jakości AAA nie ma co mówić, ale przecież historia pokazała, że wiele gier indie nadrabia to w innych segmentach. Przede wszystkim — w rozgrywce.

Wraith to wymagający roguelike FPS, stworzony z myślą o graczach poszukujących wyzwań. Gra kładzie nacisk na opanowanie różnorodnych mechanik walki oraz płynnego poruszania się po dynamicznych poziomach. Wszystko to utrzymano w dość oszczędnej, ale jednak całkiem sympatycznej oprawie wizualnej.

Obecnie tytuł posiada sześć recenzji użytkowników na Steamie, z których większość jest pozytywna. Ze względu na niewielką liczbę opinii, ogólna ocena gry nie została jeszcze wygenerowana, więc nie wiemy, z jak udaną produkcją mamy do czynienia. Zgaduję jednak, że fani dynamicznych FPS-ów, którzy nie boją się wyzwań, mogą się tu nieźle odnaleźć.

Dla entuzjastów gatunku roguelike i strzelanek pierwszoosobowych, Wraith może stanowić interesującą propozycję do sprawdzenia, zwłaszcza że jest dostępna bezpłatnie. Nic nie tracimy, gdy ją pobierzemy, dlatego warto. Choćby dla tych kilku minut relaksu po pracy, bo wydaje mi się, że Wraith właśnie w takich dawkach będzie najlepsze.

Źródło: Steam