“Bardzo pozytywnie” oceniana gra wkrótce za darmo. Przygotujcie się na limitowaną promocję

Zgarnij grę When Ski Lifts Go Wrong za darmo już 25 czerwca. Zabawna układanka fizyczna do odebrania w systemie drops. Liczba kluczy ograniczona.

Jeśli lubisz chaotyczne wyzwania i budowanie mostów w stylu „a co, jeśli jednak się zawali?”, to szykuj się na świetną okazję. Już 25 czerwca o godzinie 19:00 wystartuje rozdawnictwo gry When Ski Lifts Go Wrong na platformie Legion Gaming Community. Co najważniejsze – za darmo i to w wersji na Steam.

Gra za darmo, ciekawa łamigłówka

Zanim jednak się rzucisz po klucz, warto się przygotować. Aby w ogóle mieć szansę na zdobycie gry, musisz wcześniej założyć konto w społeczności Legion Gaming oraz na Gamesplanet. Sama strona rozdania nie ma limitu czasowego, ale klucze rozchodzą się błyskawicznie. Kto pierwszy, ten lepszy. O 19:00 warto być już zalogowanym i gotowym do kliknięcia.

When Ski Lifts Go Wrong to urocza (i krwawa) gra logiczno-budowlana, w której projektujesz wyciągi narciarskie, rampy, mosty i inne konstrukcje, by sportowcy-amatorzy mogli bezpiecznie (albo nie) dotrzeć do celu. Ponad 100 poziomów i fizyka oparta na totalnym chaosie gwarantują mnóstwo zabawy. A jeśli coś się zawali, no cóż… przynajmniej będzie zabawnie.

Po odebraniu kuponu na stronie Legion Gaming, musisz zalogować się do Gamesplanet i tam zrealizować kod. Otrzymasz wtedy klucz Steam, który możesz aktywować w swojej bibliotece.

Gra normalnie kosztuje około 53,99 zł, więc tym bardziej warto dodać ją do kolekcji, zwłaszcza jeśli lubisz humor, fizykę i trochę wyzwania.

