Na Steamie właśnie pojawiła się gra za darmo, której tytuł nie pozostawia złudzeń – będzie dziwnie. The RPG: My First Dungeon Smells to wstępny rozdział większej przygody, która ewidentnie nie traktuje siebie zbyt poważnie. I dobrze, bo to, co oferuje, może być idealnym przerywnikiem od typowych fantasy-RPG.

Gra za darmo dla fanów absurdu

Zaczynasz z pochodnią i kijem, w ciemnym lochu, który po prostu… śmierdzi. Dlaczego? Nie wiadomo, ale twórcy sugerują, że to część bycia początkującym bohaterem. Sam świat przypomina klasyczne gry RPG, ale z humorem, który ewidentnie wywraca wszystko do góry nogami. Leczenie? Zapomnij o eliksirach! Wystarczy wcisnąć chleb w ranę. Ekwipunek? Wszystko to „łup”, który sprzedajesz na wagę. Drzewko umiejętności? Nie tym razem.

Całość przypomina parodię tradycyjnego lochowania, ale, co ważne, gra nie jest tylko żartem. To pełnoprawny prolog, z którym możesz się dobrze bawić, a save z tej wersji przeniesiesz do pełnej gry, gdy już wyjdzie. Co więcej, wybory mają znaczenie, smok się glitchuje, a administracja wyspy dba o to, żeby pułapki działały, potwory były leczone i wszystko wyglądało jak… atrakcja turystyczna.

Ale pod powierzchnią czai się coś mroczniejszego. Lochy mają „piętro techniczne”, Cool King może wcale nie być taki cool, a potwory – znużone wiecznym respawnem – coraz chętniej łamią zasady gry. Główny boss? Glitchujący smok, który może cię potrzebować do zrealizowania swojego szalonego planu.

