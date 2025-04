Darmowa premiera na Steam. Ambitne i trudne tematy w grze z otwartym światem

​Na Steamie zadebiutowała nietypowa produkcja – The Bright Path. Ta darmowa aplikacja to interaktywne narzędzie edukacyjne, które w przystępny sposób porusza kwestie związane z nadużywaniem narkotyków, uzależnieniami oraz aktywnością obywatelską. A przynajmniej takie są zamiary twórców.

Gra za darmo na Steam mówi o ważnych rzeczach

Za powstanie The Bright Path odpowiada Silesian Society for Solidarity – organizacja, która postanowiła wykorzystać medium gier wideo do edukacji społecznej. Wcielamy się w postać Rasmusa, młodego wolontariusza działającego w fikcyjnym mieście Sobercity (uhh…), zmagającym się z problemami uzależnień i innymi niebezpiecznymi zjawiskami społecznymi.

Rozgrywka opiera się na eksploracji otwartego świata, gdzie napotykamy mieszkańców potrzebujących pomocy. Nasze decyzje mają realny wpływ na losy miasta, prowadząc do jednego z trzech możliwych zakończeń. Dodatkowo, podczas gry zbieramy różnorodne materiały edukacyjne, takie jak podcasty czy dzienniki, które pogłębiają naszą wiedzę na temat poruszanych problemów. Całość nie zajmuje wiele czasu, bo jednorazowe przejście gry to kwestia zaledwie 30 minut.

Choć The Bright Path korzysta z mechanik znanych z gier przygodowych, jej głównym celem jest edukacja i skłonienie graczy do refleksji nad konsekwencjami uzależnień oraz rolą jednostki w społeczności. Fajnie, że tak ważne tematy poruszane są w grach wideo. Dodatkowy plus za to, że całość jest darmowa.

Źródło: Steam