Szalone wyścigi, tajemniczy loch i gra za darmo. Do pobrania na Steam

Macie ochotę na ciekawe wyścigi na PC? To się dobrze składa, bo na Steam pojawiła się nowa gra za darmo.

Boogie Cruise to nowa gra za darmo na Steam

Czas wsiąść na pokład czegoś naprawdę niecodziennego. Boogie Cruise to nowa, darmowa gra na Steamie, która zaczyna się jak klasyczne, dynamiczne wyścigi, a kończy… w podziemiach pełnych niebezpieczeństw i tajemnic. Ten niezależny tytuł serwuje graczom nie tylko emocjonującą jazdę po zakręconych trasach, ale też pełnoprawną przygodę z zagadkami, walką i klimatycznym finałem. To propozycja dla tych, którzy lubią, gdy gry wywracają konwencje do góry nogami.

Wyścigowa część Boogie Cruise to czysta radość z jazdy, szybkie, kolorowe trasy pełne skrótów, przeszkód i ukrytych smaczków. Od neonowych miast po śnieżne piekło w legendarnym Poziomie 5, każda lokacja ma swój własny charakter i wymaga czegoś innego. Tempo jest szalone, akcja nie zwalnia ani na moment, a towarzyszący temu funkowy soundtrack sprawia, że trudno usiedzieć w miejscu – nawet poza wyścigiem.

Gra jest do pobrania za darmo na Steam:

To jednak nie wszystko, bo gra skrywa nawet… tajemniczy loch. Serio. Zamiast kierownicy, liczy się teraz refleks, odwaga i spryt. Czekają tam przeciwnicy, zagadki, pułapki i wielki finał z bossem, który wygląda jak żywcem wyjęty z epickiej gry przygodowej. To właśnie ten zwrot sprawia, że gra zyskuje drugie życie i jest jeszcze bardziej ciekawa.

