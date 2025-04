Psychodeliczna gra za darmo z efektami ray tracing już na Steam

Lubicie szybką akcję połączoną z relaksem? Takie połączenie stara się nam zafundować nowa gra za darmo, która pojawiła się niedawno na Steam.

Higher Than Mush to ciekawy action roguelite platformer, który zabiera graczy w psychodeliczną podróż przez generowane proceduralnie światy. Mimo intensywnej rozgrywki, gra oferuje zaskakująco „chillową” atmosferę – to połączenie zręcznościowego wyzwania z hipnotyzującym doświadczeniem wizualnym.

Wcielając się w grzybka próbującego dotrzeć do Nirwany, gracz przemierza świat pełen barw, światła i… chaosu. Każdy poziom oferuje inne wyzwania dzięki proceduralnemu generowaniu map, co oznacza, że żadna rozgrywka nie jest taka sama. Świat gry jest w pełni podatny na destrukcję – ściany mogą się kruszyć, platformy rozsypywać, a wszystko wokół może wybuchać w dynamicznej reakcji na nasze działania.

Rozgrywka oparta jest na balansowaniu między ryzykiem a nagrodą. Im więcej zbierzesz „Mush”, tym potężniejsze stają się twoje ruchy, szczególnie dasha, ale z każdym zbiorem rośnie ryzyko „przedobrzenia”. To od gracza zależy, czy będzie grał ostrożnie, czy zaryzykuje dla większej mocy. Styl gry można dopasować do własnych preferencji, ale jedno jest pewne – każdy błąd może być ostatnim.

Higher Than Mush oferuje również możliwość rywalizacji z innymi graczami na globalnych rankingach. Grę pobierzecie za darmo pod poniższym linkiem.

Higher Than Mush – pobierz za darmo na Steam

Źródło: Steam