Premiera gry za darmo. Platformówka, w której robisz zdjęcia modelkom

Dzisiaj na Steam zadebiutowała nietuzinkowa gra niezależna. Mr. Photographer – Into the Light to platformówka akcji, która łączy klasyczną rozgrywkę zręcznościową z elementami strategicznego myślenia, zbierania sprzętu fotograficznego i… sztuki robienia zdjęć. Bez mikrotransakcji, bez paywalla i bez opcji zapisu – tylko ty, twoje umiejętności i każdorazowo nowa przygoda. Premiera tej gry za darmo nie przeszła niezauważona i od pierwszych godzin zbiera bardzo pozytywne noty od użytkowników.

Premiera gry za darmo Mr. Photographer – Into the Light

W grze wcielamy się w fotografa nowicjusza, który musi wspiąć się na szczyt swojej branży, dosłownie i w przenośni. Każdy poziom to nie tylko przeszkody i pułapki, ale też szansa na zdobycie unikalnych przedmiotów. Zebrany ekwipunek nie tylko ułatwia poruszanie się po mapie, ale otwiera nowe ścieżki i możliwości rozwiązywania zagadek platformowych.

Jednym z najciekawszych elementów gry jest dron. To zarówno pomocnik, jak i potencjalne zagrożenie. Bez odpowiedniego przedmiotu może cię zranić, ale gdy już przejmiesz nad nim kontrolę, staje się mobilną platformą, narzędziem eksploracji i kluczem do ukrytych lokacji. Gra nie wybacza błędów. Brak zapisu oznacza, że każdy run zaczynasz od nowa, a checkpointy aktywujesz tylko za pomocą zbieranych przedmiotów.

Finałem każdego udanego przejścia jest wizyta w studiu fotograficznym, gdzie wykorzystujesz zdobyte umiejętności, by ustawić światło, parametry aparatu i zrobić idealne zdjęcie modelki. Co więcej, swoje ujęcie możesz przesłać na serwer gry. Tam gracze z całego świata będą głosować na najlepsze fotografie, co dodaje grze niecodziennego społecznościowego charakteru.

Mr. Photographer – Into the Light – pobierz grę za darmo na Steam

Źródło: Steam