Emeryci na dopalaczach. Nowa gra za darmo pełna chaosu i humoru

Lubicie dobrze się bawić, ale nic nie płacić. Oto kolejna już dzisiaj gra za darmo, która Wam to umożliwi. Mowa o tytule Old Timer Transport od studia Abonneer. Ten darmowy tytuł łączy w sobie elementy wyścigów, akcji i czarnego humoru. Dostajemy wybuchową mieszankę, a co najważniejsze, pierwsze oceny tytułu są naprawdę świetne.

Premiera na Steam. Gra za darmo wypełniona chaosem

Old Timer Transport to gra, która zamienia mobilne skutery w narzędzia czystego chaosu – i robi to z humorem, jakiego dawno nie widzieliśmy. Jeśli myślałeś, że emerytura to czas spokoju, ta produkcja szybko wyprowadzi cię z błędu.

Wcielasz się w zrzędliwego, starszego kierowcę uzbrojonego w… turbodoładowany skuter inwalidzki. Twoim celem jest przemierzanie ulic miasta Bompidorm, zbieranie ludzi porozrzucanych po mapie i bezpieczne dostarczanie ich do punktów pomocy.

Warto podkreślić, że nie jest zwykła gra wyścigowa, a raczej szalona bitwa PvP, gdzie każdy może stać się ofiarą wybuchu, spektakularnego zderzenia czy fizyki ragdoll, która sprawia, że piesi i kierowcy lądują w najmniej spodziewanych miejscach. W tej grze wszystko może się wydarzyć i zazwyczaj tak właśnie jest.

Tytuł zdobyła pozytywne oceny od społeczności na Steam. Obecnie posiada średnią na poziomie 92/100 na podstawie 14 recenzji użytkowników. Gracze chwalą Old Timer Transport za unikalne podejście do rozgrywki, humorystyczny ton oraz dynamiczne wyścigi na skuterach inwalidzkich w mieście Bompidorm. Tryb wieloosobowy online oraz elementy chaosu i nieprzewidywalności dodają grze atrakcyjności.

Old Timer Transport – pobierz grę za darmo na Steam

Źródło: Steam