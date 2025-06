Kosmiczny horror do pobrania za darmo. Znajdziecie go na Steam

Wyobraź sobie stację kosmiczną, na której coś poszło strasznie nie tak. Cisza, martwa załoga, porzucone eksperymenty — i ty, samotny inżynier, który próbuje zrozumieć, co się tutaj wydarzyło… i przeżyć. Parallel to świeża gra za darmo na PC, która właśnie wylądowała na Steamie — i jeśli lubisz skradanki, sci-fi oraz porządny survival horror, nie możesz jej przegapić.

Parallel – nowa gra za darmo na PC

Za Parallel stoi grupa studentów z Algonquin College, ale nie daj się zwieść — to nie jest typowy „projekt z uczelni”. Gra działa na Unreal Engine 5 i wygląda zaskakująco dobrze. Klimat? Mroczny, duszny, pełen niepokoju. To produkcja, która nie boi się iść w stronę klasycznego horroru — z ograniczonymi zasobami, skradaniem się w cieniu i potworem, który słyszy każdy twój krok. Wcielasz się w inżyniera odpowiadającego na sygnał SOS ze stacji badawczej. Na miejscu szybko odkrywasz, że jesteś sam, a coś — lub ktoś — nadal tu jest. Gra prowadzi cię przez klaustrofobiczne korytarze, systemy bezpieczeństwa, które uznały cię za wroga, i jedno pytanie: co się tu wydarzyło?

Podczas eksploracji natrafiasz na urządzenie, które pozwala ci dosłownie przenikać przez ściany i przeszkody. Ta mechanika to nie tylko świetny dodatek do rozgrywki — to klucz do przeżycia. Do tego znajdziesz wynalazki pozostawione przez załogę, które pomogą ci unikać wrogów, tworzyć dywersje i zakłócać działanie systemów bezpieczeństwa.

Parallel to nie tylko darmowa gra — to gra dostępna. Twórcy zadbali o szereg opcji dostępności: tryby dla osób z daltonizmem, konfigurowalne audio, różne schematy sterowania i system zapisów, który nie karze cię za każdy błąd. To survival horror, który rozumie, że gracz ma się bać… ale nie frustrować.

Grę pobierzecie pod poniższym linkiem:

Gra jest dostępna za darmo na Steamie, a autorzy już pracują nad wersją VR. Co więcej, aktywnie zbierają opinie od graczy i planują rozwijać tytuł dalej. To świetny przykład tego, jak pasja i pomysł mogą stworzyć coś, co zostaje w głowie na długo po wyłączeniu komputera. Jeśli szukasz czegoś świeżego, klimatycznego i autentycznie niepokojącego — Parallel czeka. Za darmo. Sprawdź, zanim potwór cię znajdzie.

Źródło: Steam