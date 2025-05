Miłośnicy grozy i tajemnic dostali właśnie coś naprawdę ciekawego. To gra za darmo, która przenosi nas w samo serce tajemniczego lasu Hoia Baciu.

Hoia Baciu to las w Rumunii pełen zdeformowanych drzew, który bywa nazywany rumuńskim trójkątem bermudzkim. Wielu poszukiwaczy tajemnic i sensacji ponoć było tam świadkami bardzo dziwnych i niezbadanych zjawisk fizycznych. I właśnie w takie miejsce przenosi nas nowa gra za darmo, którą możecie pobrać ze Steam.

Gra za darmo – koszmar w lesie Hoia Baciu

W gęstwinie tajemniczego lasu Hoia Baciu, gdzie nauka ustępuje miejsca legendom, debiutuje nowa gra grozy: Tales from Hoia Baciu. To pierwszoosobowy horror psychologiczny, dostępny całkowicie za darmo, który stawia na atmosferę, opowieść i niepokojące odkrycia.

Gracz wciela się w postać, której samochód psuje się pośrodku ciemnego lasu. W poszukiwaniu pomocy trafia coraz głębiej w gęstwiny otoczone nie tylko drzewami, ale i czymś znacznie bardziej złowrogim. Szybko okazuje się, że nie jest sam, a coś obserwuje każdy jego krok.

Tales from Hoia Baciu nie idzie drogą klasycznych horrorów opartych na tanich straszakach. Zamiast tego oferuje atmosferę narastającego lęku, wynikającego z odkrywania mrocznych sekretów pozornie zwykłych ludzi. To historia oparta na fikcji, ale mocno zakorzeniona w lokalnych rumuńskich wierzeniach i folklorze. Twórcy gry wykorzystują mistykę Hoia Baciu, czyli miejsca, które przez dziesięciolecia przyciągało nie tylko turystów, ale i badaczy zjawisk paranormalnych, by stworzyć świat, w którym rzeczywistość miesza się z koszmarem.

Choć to mini-gra, Tales from Hoia Baciu stanowi początek planowanej serii. Jej celem jest przeniesienie graczy w różne miejsca Rumunii owiane legendami i mrocznymi opowieściami. To projekt niezależny, nastawiony na pojedynczego gracza, który szuka czegoś więcej niż tylko szybkiego strachu.

Warto wspomnieć, że wcześniej tytuł znajdował się we wczesnym dostępie na Steam, a teraz doczekaliśmy się jego ostatecznej premiery. Podczas pobytu w Early Access gra zbierała różne opinie – obecnie posiada 87 recenzji użytkowników, z czego 67% to oceny pozytywne. Wśród opinii gracze chwalą atmosferę i pomysł na osadzenie gry w legendarnym lesie Hoia Baciu, znanym z opowieści o zjawiskach paranormalnych. Doceniana jest również narracja inspirowana rumuńskim folklorem. Jednakże, niektórzy użytkownicy wskazują na krótki czas rozgrywki oraz ograniczoną głębię mechanik, co może wpływać na ogólne wrażenia z gry.

Tales from Hoia Baciu – pobierz grę za darmo na Steam

Źródło: Steam