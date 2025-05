MoonLight – nowa gra za darmo na Steam

W MoonLight grasz jako Moon, mała dziewczynka, która budzi się w swojej dziecięcej sypialni — tylko że świat wokół niej zmienił się w koszmar. Pokój pełen jest straszliwych cieni, a ty musisz znaleźć sposób, by się z nimi rozprawić. Twoim jedynym sprzymierzeńcem jest… latarka. A raczej “Light”. To mówiąca kula światła, która nie tylko pomaga ci rozświetlać drogę, ale też aktywuje mechanizmy, zbiera fragmenty gwiazd i odgania ciemność. To nie jest zwykła przygodówka. To emocjonalna podróż przez lęki z dzieciństwa, ubrana w piękne, ręcznie tworzone wizualia i melancholijny dźwiękowy pejzaż.

Rozgrywka opiera się na eksploracji i rozwiązywaniu logicznych zagadek. Musisz przesuwać przedmioty, wykorzystywać światło w kreatywny sposób i odnaleźć drogę przez sny Moon. Każdy poziom to nowe wyzwanie — i nowe spojrzenie na to, jak działa wyobraźnia, gdy światła gasną.

Grę pobierzecie bezpośrednio na Steam:

Jeśli chcesz na chwilę oderwać się od gier AAA i zanurzyć w czymś mniejszym, ale wyjątkowym — MoonLight to idealna okazja. Zainstaluj, zgaś światło, załóż słuchawki… i wróć do czasów, gdy potwory naprawdę mieszkały pod łóżkiem. Przy okazji, sprawdźcie więcej darmowych gier.

Źródło: Steam