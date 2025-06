Jeżeli z jakiegoś (bardzo dziwnego) powodu czuliście, że jedno stanowisko pracy to dla Was za mało, pewna darmowa gra, która pojawiła się niedawno na platformie Steam, jest właśnie dla Was. 7 Jobs at the Same Time to dość nietypowy i zarazem pełen satyry symulator pracowania. Ten tytuł oferuje niecodzienne, aczkolwiek jak najbardziej realistyczne w dzisiejszych czasach, spojrzenie na rynek pracy, w którym jedna pensja to często za mało, aby poradzić sobie z codziennymi wydatkami. A co dopiero spłacać kredyt studencki.

Nowa gra za darmo na Steam. Chaotyczny symulator pracy

W grze wcielamy się w świeżo upieczonego absolwenta studiów. Ten, jak nietrudno się domyślić, musi bardzo szybko zmierzyć się z bardzo brutalną rzeczywistością dorosłości. Nasze zadanie jest stosunkowo proste: pracować. Zaczynamy więc od wypełniania arkuszy kalkulacyjnych. Rachunki się piętrzą, a główny bohater orientuje się, że jedno źródło dochodu jednak nie wystarcza.

Gracz musi więc zacząć łączyć kolejne zajęcia i pracować coraz szybciej. Z czasem do wypełniania arkuszy kalkulacyjnych dołącza także sortowanie dokumentów, a nawet nadzorowanie broni nuklearnej. Rozgrywka rozciąga się na siedem dni roboczych, podczas których każdy kolejny dzień jest trudniejszy od poprzedniego. My natomiast musimy zajmować się siedmioma różnymi zadaniami jednocześnie.

7 Jobs at the Same Time to gra z pozoru prosta, ale wymagająca. Wyróżnia się estetyczną oprawą graficzną, jak również absurdalnym humorem. Oferuje także prosty system interakcji z naszymi pracodawcami, pozwalając m.in. wysyłać im pliki, informować o wykonaniu zadania, a nawet napisać coś… miłego.

