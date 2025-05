Gra za darmo będzie płatna, bo “gracze zbyt ostrożnie podchodzą do gier free to play”

Studio doczekało się niespodziewanej reakcji na swój debiut na Steamie. Gra, która od premiery dostępna była za darmo, zyska wkrótce cenę, choć nadal bardzo niską. Miesiąc od premiery deweloper zauważył, że gracze podchodzą zbyt ostrożnie do darmowych tytułów. Ponieważ jest to małe, dopiero startujące studio, brak przychodów utrudnia rozwój kolejnych projektów. W efekcie twórcy ogłosili, że zmienią model dystrybucji na płatny.

Zobacz:

Gra za darmo będzie płatna, aby… zachęcić graczy

W logiczno-rekreacyjnym Bestiary of the Mountains and Seas każdy element ma znaczenie. Przemierzając rozległe tereny, możesz znaleźć ponad 500 różnorodnych przedmiotów — od jaj duchowych bestii po starożytne skarby. Dzięki mechanice “trzy w jednym” wystarczy przeciągnąć trzy takie same obiekty, by uzyskać formę wyższego poziomu. Jednocześnie rozwijasz system Oczyszczania Życiowej Sfery, który usuwa klątwy i przywraca naturze dawną świetność. Wszystko to dzieje się w malowniczych lokacjach, gdzie każda roślina i kamień mogą zmienić się pod twoją ręką.

Widać więc, że jest to tytuł przeznaczony raczej do bardzo wąskiego grona odbiorców. Najciekawsza jednak jest nie sama gra, a pomysł, na jaki wpadli twórcy. Ich zdaniem gry za darmo nie są zbyt dochodowe, bo nie zachęcają wcale graczy. Dlatego zdecydowali się zmienić model dystrybucji.

Minął już ponad miesiąc od premiery naszej gry na Steam i byliśmy zaskoczeni ostrożnym podejściem graczy do darmowych gier. Niestety, jesteśmy małym studiem deweloperskim, które dopiero zaczyna i obecnie nie mamy możliwości zarabiania na darmowej grze. Przejdziemy więc na model płatny, aby zwiększyć przychody i zapewnić rozwój naszych przyszłych gier. – czytamy w komunikacie

Zmiana zacznie obowiązywać od czerwca tego roku. Macie więc jeszcze troszkę czasu, aby przypisać ten tytuł za darmo do konta. Nawet po zmianie, pozostanie on dostępny dla Was bez dodatkowych opłat.

Źródło: Steam