Świetna gra za darmo na Steam staje się płatna. Musicie ją odebrać w ciągu kilku dni

Gra za darmo na Steam staje się płatna. Zostało niewiele czasu, aby zdobyć ją bez płacenia. Warto to jednak zrobić, bo mówimy o ciekawym horrorze.

Kto nie lubi gier za darmo, zwłaszcza jeśli serwują mocny klimat i niecodzienną fabułę? The Flayed Man to króciutka, ale zapadająca w pamięć przygoda, która swoją pikselową grozą potrafi zaskoczyć. Choć na Steamie pojawiła się ledwie kilka tygodni temu, już 17 maja przestanie być dostępna bez opłat. Jeśli więc jeszcze jej nie przypisałeś do konta – lepiej się pospiesz.

Pikselowy koszmar z wyborami

W grze budzisz się jako postać pozbawiona skóry, w rozpadającym się domu, bez żadnych wspomnień. To nie jest zwykła przygodówka – The Flayed Man stawia na psychologiczny niepokój, nieoczywistą symbolikę i ciężką atmosferę. Eksplorujesz dziwny świat, spotykasz demony własnej psychiki i decydujesz o swoim losie. Rozgrywka trwa około 30 minut, ale pozwala na kilka różnych zakończeń, więc można do niej wracać. Styl graficzny? Surowy pixel-art, który świetnie podkreśla klimat grozy.

Dlaczego gra nagle staje się płatna? Twórcy tłumaczą to prostym faktem – utrzymanie tytułu na Steamie kosztuje, a dla małego studia to spory wydatek. Dlatego od 17 maja gra kosztować będzie około 4 dolary. Jednocześnie planowana jest obniżka ceny pakietu wsparcia, żeby bardziej zachęcić graczy do pomocy. Ale podstawowa wersja wciąż może być twoja całkowicie za darmo – jeśli tylko zdążysz przed deadline’em.

The Flayed Man to coś dla fanów krótkich, ale intensywnych wrażeń – gier, które zostają w głowie na dłużej niż niejeden blockbuster. Do 17 maja gra za darmo czeka na ciebie na Steamie, potem już trzeba będzie sięgnąć do portfela. Jeśli lubisz psychologiczny niepokój i retro estetykę, szkoda byłoby przegapić.

Źródło: Steam