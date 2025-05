Popularna darmówka staje się płatna. Odbierzcie teraz i zachowajcie na zawsze

FrenzyRetribution to dynamiczna gra akcji z perspektywy trzeciej osoby, która serwuje bezkompromisową rozwałkę. Gracze wcielają się tu w wojowniczą orczycę przemierzającą futurystyczne miasto i stawiają czoła coraz bardziej brutalnym wrogom. Do tej pory tytuł był dostępny za darmo, ale już wkrótce to się zmieni — gra przechodzi na płatny model. Twórcy ogłosili, że od teraz produkcję będzie można kupić za symbolicznego dolara.

Gra za darmo – zmiana modelu i ambitne plany

Nie chodzi jednak tylko o pieniądze – decyzja o zmianie modelu sprzedaży ma związek z planami stworzenia pełnoprawnej kontynuacji. Ekipa z FrenzyZone chce zainwestować przychody w ulepszenie grafiki oryginału i przeniesienie go na Unreal Engine 5. Niezależnie jednak od wyników sprzedaży, sequel już powstaje. Gracze mogą też pomóc w wyborze stylistyki nowej części – do wyboru jest klimat anime jak z Code Vein albo bardziej surowy, realistyczny styl rodem z Ghostrunnera.

A co oferuje sama gra? FrenzyRetribution to wymagająca sieczka, w której nie ma miejsca na błędy ani leczenie eliksirami – jedynym sposobem na odzyskanie zdrowia jest wykończenie przeciwnika. System walki opiera się na szybkich kombinacjach, kontrach, a także specjalnych trybach jak “beast mode”, które zmieniają styl walki i balans sił. Gra stawia na nieustanną akcję, a każda sekunda bezczynności może kosztować życie.

Jeśli jeszcze nie sprawdziłeś tej produkcji – to ostatni moment, żeby ją dorwać za darmo. Już niebawem do pobrania tylko za opłatą, więc warto się pospieszyć. A potem? Cóż, wygląda na to, że FrenzyRetribution dopiero się rozkręca.

Źródło: Steam