Jedyna taka gra i do tego darmowa. Ma mechanikę, która zasługuje na owacje na stojąco

Na Steamie pojawiła się kolejna darmowa perełka dla fanów horrorów. Tym razem to Sounds of Shadows, klimatyczna gra z elementami skradanki i echolokacji, w której wcielamy się w sympatycznego robota B4-BY. Zamiast broni dostajemy tu dźwięk, a zamiast armii przeciwników – jedno, ale wyjątkowo niebezpieczne stworzenie.

Wyjątkowa gra za darmo

Akcja gry toczy się w podziemnym kompleksie badawczym, który został opuszczony w bardzo podejrzanych okolicznościach. Nasz bohater, pomocniczy robot, postanawia sprawdzić, co poszło nie tak i czy jeszcze da się kogokolwiek uratować. Brzmi znajomo? Jasne, ale tu twist polega na tym, że potwór, który nas ściga, jest ślepy, ale za to bardzo czuły na dźwięki.

Sounds of Shadows stawia na bardzo nietypową mechanikę. Żeby cokolwiek widzieć, musimy wydawać dźwięki. Tak działa nasz robot: widzi otoczenie tylko wtedy, gdy coś zagrzmi, stuknie albo huknie. I tu pojawia się problem, bo to samo przyciąga uwagę tego, co czai się w ciemności. Dlatego każdy krok trzeba dobrze przemyśleć, a czasem po prostu wrzucić jakiś przedmiot w róg pokoju, żeby odciągnąć uwagę bestii.

Do tego wszystkiego dochodzą nagrania głosowe porozrzucane po kompleksie, które ujawniają, czym tak naprawdę zajmowali się naukowcy i co sprowadzili na siebie (i na nas). Historia stopniowo się rozwija, a klimat robi się gęstszy z każdą minutą.

Gra jest do pobrania za darmo i nie zawiera mikropłatności. To mały, niezależny projekt, ale widać tu serce, pomysł i dbałość o atmosferę. Warto sprawdzić, zwłaszcza jeśli lubisz eksperymentalne podejście do horroru i nie boisz się ciszy. A raczej tego, co ją przerywa.

Źródło: Steam