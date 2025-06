Darmowy soulslike już dostępny na Steam. Tym razem trafimy do Egiptu

Miłość silniejsza niż śmierć. Teraz sprawdzisz to za darmo. Revenant: Through The Veil wskoczył na Steam w modelu free-to-play.

Egipskie bóstwa nie zamierzają odpuścić, a ty właśnie wkraczasz na ich teren. W najnowszym darmowym tytule na Steam wcielamy się w archeologa Hossama Sharawiego, który próbuje odzyskać ukochaną z zaświatów. Ale żeby dotrzeć do Pola Trzcin, trzeba pokonać nie tylko duchy przeszłości, ale i dosłownych bogów.

Gra za darmo dla fanów soulslike’ów

Revenant: Through The Veil to trzecioosobowa przygodówka osadzona głęboko w mitologii starożytnego Egiptu. Mamy tu egipski klimat pełną gębą. Są piramidy, świątynie, mistyczne rytuały i oczywiście Księgę Umarłych, która pozwala na przywoływanie bogów. Każde bóstwo odpowiada za inny grobowiec, część pomaga, część przeszkadza, ale wszystkie są kluczowe w podróży przez zaświaty.

Ważnym elementem gry są łamigłówki. Nie wystarczy tylko walczyć, trzeba też pogłówkować. Eksploracja grobowców opiera się na rozwiązywaniu zagadek, które odblokowują dalszą drogę w zaświaty. To trochę jak połączenie Tomb Raidera z Soulsami, ale z klimatem jak z Mumii z 1999 roku, tylko bez Brendana Frasera, niestety.

Deweloperzy zadbali też o system walki. Gracz może namierzać przeciwników, unikać ich ciosów i używać specjalnych mocy otrzymanych od boskich sojuszników. System przypomina lekko uproszczone rozwiązania znane z gier soulslike, bez hardcorowej trudności, ale z przyjemnym wyzwaniem. Gra jest dostępna za darmo na Steam, więc nic nie stoi na przeszkodzie, by samemu zanurzyć się w mroczne tajemnice egipskiej mitologii. Revenant: Through The Veil to propozycja dla tych, którzy lubią połączenie mistyki, akcji i odrobiny romantyzmu.

