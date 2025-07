W tej darmówce możecie zawalczyć 1 na 1 w bardzo ciekawej dyscyplinie

Nowość na Steamie: Rebound Rush to szalony sportowy pojedynek dla dwóch graczy w stylu pinballa. Gra za darmo jest już dostępna.

W Rebound Rush nie ma czasu na nudę. To dynamiczna gra sportowa, która łączy pinball z PvP. Liczy się refleks, spryt i… odpowiednia dawka chaosu. Ale zanim ruszysz do meczu, pamiętaj: potrzebujesz drugiego gracza. To gra wyłącznie dla dwóch osób!

Gra za darmo w stylu dziwnego Pinballa

W grze wcielamy się w zawodników rzucanych na arenę przypominającą gigantyczną planszę w pinballu. Tu nie ma miejsca na zastoje. Piłka cały czas przyspiesza, a naszym celem jest wbicie jej do bramki przeciwnika. W międzyczasie trzeba unikać przeszkód i mądrze korzystać z boomboxów, które potrafią nieźle namieszać.

Całą rozgrywkę obserwuje komentator. Ale nie tylko komentuje – potrafi przesuwać bramki, rzucać przedmioty i ogólnie robić wszystko, żeby mecz był jak najbardziej zwariowany. Nic więc dziwnego, że każda rozgrywka to chaos i śmiech w równych proporcjach.

Rebound Rush to produkcja wyłącznie dla dwóch graczy. Zagrać można lokalnie na kanapie lub przez Steam Remote Play. Twórcy żartują, że jeśli nie masz z kim grać, pora wyjść na zewnątrz i poznać kogoś nowego.

Tytuł pojawił się właśnie na Steam, więc jeśli szukasz pomysłu na partyjkę z kumplem albo chcesz przetestować wytrzymałość swojej przyjaźni, to masz idealną okazję.

