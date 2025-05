Premiera na Steam całkowicie za darmo. 100% pozytywnych opinii oldschoolowego shootera

Gra Grimwar trafiła dziś na Steam. Jest to gra dostępna całkowicie za darmo. Zgarnij platformową strzelankę z magią i eksploracją na własność!

Grimwar to dynamiczna gra platformowo-strzelankowa z oldschoolową oprawą, w której wcielasz się w Thaumaturga (nie mylić z Thaumaturge) uwięzionego w tytułowym Grimwar. Po śmierci arcymaga uwalniasz się tylko po to, by znaleźć się wewnątrz jego mrocznej wieży.

Grimwar, nowa gra za darmo na Steam

W Grimwar rzucasz cztery różne zaklęcia, z których każde ma dwie opcje użycia – dzięki temu możesz dostosować styl gry do własnych preferencji. Skaczesz, ślizgasz się i ścigasz wrogów po ścianach, korzystając z umiejętności ściennego biegu. Po drodze mierząc się z czterema rodzajami przeciwników i ich wariantami, sprawdzasz, czy magiczne strzały poradzą sobie z hordami nieumarłych.

Pierwszy poziom to wprowadzenie do mechanik – uczysz się łączyć zręczność z ofensywą. Drugi i trzeci poziom stopniowo podnoszą poprzeczkę, oferując nowe przeszkody i więcej zamkniętych pomieszczeń. Ponadto w wieży kryją się areny, w których możesz sprawdzić się w niekończącej się walce na trzech mapach. Niezależnie od wyzwania, każdy element ma swoje miejsce i urozmaica rozgrywkę.

Grimwar zdobywa entuzjastyczne recenzje – 100% opinii na Steamie jest pozytywnych. Gracze chwalą płynność rozgrywki i różnorodność czarów, a jednocześnie doceniają krótki czas pojedynczej sesji. Dzięki temu tytuł sprawdza się zarówno jako szybka odskocznia, jak i pełnoprawny test umiejętności. Jeżeli lubisz gry, które stawiają przede wszystkim na ruch i indywidualne podejście do walki, Grimwar to pozycja obowiązkowa.

Źródło: Steam