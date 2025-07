Darmowy tytuł niedługo będzie płatny. Odbierzcie teraz i zachowacie na zawsze

Orbit Maze to nietypowa gra logiczna z elementami platformowymi, która pozwala manipulować grawitacją na sześcianach, kulach i innych geometrycznych bryłach. Od dziś warto się nią zainteresować, bo już wkrótce przestanie być dostępna za darmo.

Gra za darmo niedługo płatna

Twórcy poinformowali, że za 30 dni Orbit Maze przejdzie na płatny model. Do tego czasu każdy może dodać ją do swojej biblioteki na Steamie i zachować na zawsze, bez żadnych kosztów. Po tej dacie gra trafi do sprzedaży jako pełnoprawny produkt premium. Nie podano jeszcze ceny, ale z komunikatu wynika, że dotychczasowi gracze nie stracą dostępu do żadnych funkcji czy zawartości.

Sama gra stawia na zabawę z przestrzenią i grawitacją. Każdy poziom to inna bryła i inna łamigłówka. Gracze muszą unikać upadków, odpowiednio zmieniać kierunek poruszania się i odnajdywać drogę do wyjścia. Powszechna jest tutaj zasada im dalej, tym trudniej. Z czasem pojawiają się nowe mechaniki, wymagające refleksu i sprytu.

Twórcy zapowiadają też kolejne aktualizacje, choć nie zdradzili jeszcze, czego dokładnie można się spodziewać. Orbit Maze ma potencjał, by trafić w gusta fanów nietypowych platformówek i gier logicznych. Jeśli więc lubisz wyzwania przestrzenne albo po prostu nie chcesz przegapić czegoś, co za moment stanie się płatne, warto dodać Orbit Maze do konta jak najszybciej.

