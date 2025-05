Świetna oprawa i jeszcze lepszy pomysł. Nowy, darmowy shooter na Steam

Na Steamie pojawiła się nowa darmowa gra, która może przypaść do gustu fanom dynamicznych strzelanek z ciekawym pomysłem na siebie. Neon Digital to futurystyczny shooter PvP, w którym kluczem do zwycięstwa jest sprytne wykorzystanie portali. Gra oferuje starcia 1v1 oraz 3v3, a do tego dostępna jest za darmo na platformie Steam.

Neon Digital, czyli gra za darmo w oczekiwaniu na Splitgate 2

W Neon Digital gracze mają możliwość tworzenia portali, przez które mogą przemieszczać się sami lub kierować pociski, takie jak granaty. Dzięki temu można zaskoczyć przeciwnika atakiem z niespodziewanej strony lub szybko uciec z niebezpiecznej sytuacji. Każda powierzchnia w grze staje się potencjalnym miejscem do umieszczenia portalu, co otwiera szerokie pole do strategicznych zagrywek.

Gra oferuje kilka trybów rozgrywki: zdobywanie punktów poprzez wrzucanie piłki do bramki przeciwnika, kontrolowanie strategicznych punktów na mapie oraz klasyczne eliminowanie drużyny przeciwnej. Dzięki różnorodności celów, gracze mogą dostosować swoją strategię do preferowanego stylu gry. Ambitnie, ambitnie, choć… niestety na razie nie wygląda na to, aby gra zdobyła szersze zainteresowanie. Oczywiście wszystko może się nadal zmienić.

Choć Neon Digital dopiero co zadebiutowała i posiada niewiele recenzji, jej unikalna mechanika oraz szybkie tempo rozgrywki mogą przyciągnąć zarówno fanów klasycznych shooterów, jak i tych szukających czegoś świeżego. Dla miłośników gier takich jak Splitgate, Portal czy Rocket League, Neon Digital może okazać się interesującą propozycją.

