Survivalowy symulator polskiego żula za darmo na Steam. Gra osadzona w Tarnowie kusi klimatem

To jest niezwykle abstrakcyjny pomysł, ale w zasadzie również i niezwykle interesujący. Pohinki Simulator to nowa gra Nipila, autora Tarnow Souls (nawiązującego do gier From Software soulslike’a w którym musimy zmierzyć się z klątwą meneli – za darmo do pobrania tutaj). Tym razem jest to survival pełną gębą, lecz w bardzo… że tak się wyrażę, znajomych klimatach. Szczególnie jeśli byliście w Tarnowie.

Gra za darmo w Tarnowie na Steam

Pohinki Simulator w końcu zadebiutowało i jest mniej więcej tak, jak moglibyście się spodziewać – bardzo dziwacznie. Z jednej strony widać, że to gra stworzona niejako w ramach żartu, lecz z drugiej oferuje zadziwiająco kompleksowe mechaniki. Będziemy tu nie tylko zbierać śmieci potrzebne do przetrwania, ale również spotykać postacie niezależne, stawiać budynki (system budowania oparto na fizyce!), podłączać prąd czy walczyć z Tomaszem Tarantulą – Strażnikiem Lasu.

Budzisz się w środku lasu jako osobnik zwany „Hu Man”, odtąd Twoje codzienne życie to włóczenie się po ulicach w poszukiwaniu śmieci, po tym jak zbierzesz to, co potrzebne do przetrwania następnego dnia, wybór, co będziesz robić w wolnym czasie, należy do Ciebie – zbieranie złomu, zostanie złodziejem, eksploracja lasu, budowanie bazy lub pójście na grilla u gigantycznego pająka – Ty decydujesz! – czytamy w opisie produkcji

Gracze znajdą tu przede wszystkim survival osadzony na tarnowskim blokowisku, w którym zarządzanie śmieciowymi zapasami jest kluczową mechaniką rozgrywki. Wszystko to na znanych wielu Polakom rejonach, między blokami zasypanymi menelami no i, rzecz jasna, śmieciami. Deweloper zawarł tu również system dobowy, system przestępczości czy możliwość odpalenia trybu przygodowego, w którym liczy się przede zabawa mechanikami.

Zastanawia również specyfikacja techniczna, której raczej bym nie wierzył – na konfigurację „minimalną” potrzeba RTX-a 3050 i 16GB RAM. Chyba że to jednak naprawdę zasobożerna gra, ale nie jestem w stanie tego stwierdzić, bo mimo wszystko jeszcze jej nie odpalałem. Z pewnością jednak sprawdzę i Wam polecam to samo.

Źródło: Steam