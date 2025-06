Prezent dla posiadaczy gry w wersji PS5. Edycja PS4 do zdobycia za darmo

Revenge of the Savage Planet jako gra za darmo z PS5 na PS4. Właściciele gry mogą już pobrać wersję na starszą konsolę bez dodatkowych opłat.

Jeśli masz na cyfrowej półce grę Revenge of the Savage Planet w wersji na PS5, to od teraz możesz dorzucić sobie darmową kopię na PS4. Gra doczekała się nieco opóźnionej premiery na starszym sprzęcie, ale Sony właśnie naprawiło problem z przypisaniem uprawnień i teraz wszystko działa, jak trzeba.

Revenge of the Savage Planet – gra za darmo na PS4

Gracze, którzy kupili wersję PS5, mogą bez problemu zgarnąć wydanie PS4 w PS Store, nawet jeśli nie widzieli takiej opcji od razu po premierze. Co więcej, jeśli kupiłeś The Cosmic Hoarder Edition, dostajesz także dostęp do DLC w wersji last-gen. Trzeba jednak uważać. Pojawiają się głosy, że nie wszyscy właściciele tej edycji mogą jeszcze odebrać zawartość. Być może potrzebna będzie mała aktualizacja.

Obie wersje gry mają identyczne listy trofeów, ale, co ważne, nie ma opcji automatycznego ich odblokowania. Oznacza to, że można zdobyć je drugi raz, ale trzeba będzie znów przejść całą grę. Dla łowców platyn to całkiem kusząca perspektywa, bo tym razem nie trzeba nic dopłacać.

Revenge of the Savage Planet zadebiutowało w maju tego roku na PS5 i spotkało się z pozytywnym odbiorem. Teraz mogą je przetestować również ci, którzy jeszcze nie przesiadli się na nowszą generację. Tytuł jest dostępny także na PC i Xbox Series X/S.

Źródło: PlayStationLifestyle