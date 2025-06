Darmowa premiera zrzuca czapki z głów swoją kreatywnością i rozgrywką

Steam serwuje kolejną darmową perełkę dla graczy szukających czegoś świeżego i oryginalnego. Midnight Riff to niecodzienne połączenie gry rytmicznej i przygodowego roguelike’a, w którym to… ty tworzysz bit, by pokonać przeciwników. Brzmi nietypowo? I bardzo dobrze, bo właśnie takiej kreatywnej przygody nam trzeba.

Rytmiczna gra za darmo

W Midnight Riff przemierzamy zmieniające się przy każdym podejściu mapy i trafiamy na przeróżne stwory. Nie wystarczy ich postrzelać czy zakląć – trzeba ich przerytmować. Gra polega na tworzeniu własnych nut w ramach pętli, które mogą zarówno wyeliminować przeciwników, jak i, jeśli się przeliczymy, posłać nas samych do piachu. To swoisty pojedynek na beaty, w którym każda decyzja muzyczna ma znaczenie.

Zabawa nie kończy się na machaniu do rytmu. Do dyspozycji dostajemy także potężne relikty, które pomagają przechylić szalę zwycięstwa na naszą stronę. Twórcy zapowiadają, że każda rozgrywka będzie inna, a to za sprawą losowo generowanych poziomów i zmieniających się potyczek.

Midnight Riff zostało zaprojektowane z myślą zarówno o fanach rytmicznych wyzwań, jak i miłośnikach roguelike’ów. Gra dostępna jest całkowicie za darmo. Jest rozwijana we współpracy ze społecznością. Jeśli masz pomysł, jak ją ulepszyć, twórcy zachęcają do dołączenia na oficjalnego Discorda.

Źródło: Steam