Gra do zdobycia za darmo, wystarczy kilka kliknięć

Jeśli masz ochotę na turową akcję z lekkim przymrużeniem oka i drużyną barwnych najemników, to właśnie trafiłeś na coś dla siebie. Gra AntiSquad jest dostępna za darmo dzięki promocji na platformie IndieGala. Można ją przypisać do konta bezpłatnie i zatrzymać na zawsze, a w zamian dostajemy porcję taktycznych misji w klimacie militarnych kreskówek.

Gra za darmo dla fanów pulpy i taktyki

AntiSquad to coś w stylu taktycznej wersji Commandosów skrzyżowanej z Team Fortress i serialem animowanym dla dorosłych. Sterujemy grupą najemników z południa Stanów Zjednoczonych, którzy postanowili działać na własną rękę. Porzucili mundury, ale nie zapomnieli, jak się celuje i myśli strategicznie. Ich misje są zlecane z zewnątrz i nierzadko balansują na granicy moralności. Brudna robota to ich specjalność, a każda postać w drużynie ma własną historię i osobowość, a do tego często kompletnie przeciwstawne poglądy, co tylko dodaje kolorytu tej wybuchowej ekipie.

Rozgrywka to klasyczne podejście turowe. Ustawiamy naszych wojaków, korzystamy z osłon, wykorzystujemy zdolności specjalne i próbujemy zrealizować cele misji. Jednocześnie próbujemy przeżyć starcia z przeważającymi siłami wroga. Gra nie jest może arcydziełem taktyki, ale ma swój urok, lekkie podejście do fabuły i działa nawet na starszych komputerach.

AntiSquad do zdobycia jest za darmo. Jeśli więc lubisz taktyczne strategie i nie boisz się lekkiego absurdu w wojskowych klimatach, warto ją sprawdzić. Na przypisanie tytułu do konta przez IndieGala nie trzeba nic płacić, wystarczy jedno kliknięcie.

Źródło: IndieGala