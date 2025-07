Akcja z domieszką RPG i PvPvE. Nowa gra za darmo pojawiła się na Steam

Na Steam wpadła kolejna darmowa produkcja, tym razem coś dla fanów pozycji z domieszką akcji w stylu PvPvE. Hunter’s Arena: Revolution to wczesnodostępny tytuł osadzony w mistycznej Azji, w którym liczy się jedno – przetrwać, choćby kosztem innych.

Gra za darmo, która miesza gatunki

W grze wcielamy się w samotnego wojownika, który trafia do brutalnego świata pełnego innych łowców. Mapa jest spora, a jej orientalny klimat miesza się z ruinami dawnych bitew. Celem jest zebranie jak największej ilości zasobów i uniknięcie śmierci, nie tylko ze strony potworów, ale przede wszystkim innych graczy. Bo tu każdy chce przeżyć, a najłatwiejszym sposobem na zdobycie wyposażenia jest… odebranie go komuś innemu.

Hunter’s Arena: Revolution stawia na dynamiczne starcia i różnorodność uzbrojenia. Twórcy pozwalają walczyć praktycznie wszystkim, co znajdziemy. Od klasycznych broni, przez magiczne umiejętności, aż po kombinacje taktyczne. Wszystko zależy od sytuacji i stylu gry. A jeśli uda ci się wyjść z potyczki cało, wszystko co zdobyłeś, zostaje z tobą.

Co ciekawe, gra oferuje też system rozwoju między meczami. W lobby można ulepszać swój sklep i łączyć ze sobą umiejętności oraz bronie, by lepiej przygotować się do kolejnych wypraw. Nic jednak nie przyspiesza progresu tak skutecznie, jak pokonanie innego gracza i przejęcie jego ekwipunku.

Obecnie Hunter’s Arena: Revolution dostępne jest we wczesnym dostępie, więc wiele elementów gry może się jeszcze zmienić. Twórcy zachęcają do testowania i dzielenia się opiniami. Jak na darmowy tytuł, to niezła okazja, by rzucić się w wir orientalnej akcji.

Źródło: Steam