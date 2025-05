0 zł zamiast 70 zł! Świetnie przyjęta gra będzie niebawem za darmo do odebrania

Jeśli kochacie klimaty dark fantasy i piekielnych demonów, to szykujcie się na darmową ucztę. Już 2 czerwca na Steam ruszy rozdawnictwo gry Hellslave. Produkcja od Ars Goetia, która zabierze was do świata pełnego potępienia, paktem z diabłem i walką o resztki ludzkości.

Gra za darmo i piekło w gratisie

Hellslave to nietypowy dungeon crawler, który nie idzie na łatwiznę. Zamiast kolejnej kopii klasyki, dostajemy grę o wyrazistym stylu artystycznym, oryginalnych mechanikach i atmosferze rodem z „Raju utraconego”. Fabularnie rzecz rozgrywa się tuż przed ostatecznym końcem świata. Gracz jako ostatnia nadzieja ludzkości zawiera pakt z jednym z sześciu demonów, by wykorzystać ich moce w walce z inwazją z piekła.

Co ważne, każda wybrana istota piekielna daje zupełnie inne umiejętności, co wpływa na sposób rozgrywki. Twórcy pozwalają eksperymentować z drzewkami pasywnych zdolności, kombinować moce i szukać synergii między czystym ogniem a mroczną strategią. Tego typu system budowania postaci rzadko kiedy trafia się w darmowej ofercie, więc tym bardziej warto się zainteresować.

W grze czeka nas eksploracja ponurego świata – od cmentarzy po legendarne krypty. Walczymy z bossami, zjawami, zombie i całym piekielnym tałatajstwem. I choć grafika to nie najnowszy Unreal, to styl wizualny i mroczna poetyka robią robotę.

Jeśli chcecie zgarnąć Hellslave bez płacenia ani złotówki, wystarczy dodać tytuł do swojej biblioteki Steam między 2 a 16 czerwca. A jeśli gra przypadnie wam do gustu możecie wrócić do niej w Nowej Grze+ i sprawdzić inne demoniczne konfiguracje.

Źródło: Steam