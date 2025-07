Premiera wyjątkowego horroru na Steam. Gra dostępna jest całkowicie za darmo

Na Steam wpadła kolejna darmowa produkcja, tym razem dla fanów mrocznych klimatów, folkloru i tajemniczych rytuałów. Hellkind to krótka, ale intensywna przygoda osadzona w Galicji, gdzie cienka granica między życiem a śmiercią właśnie się zaciera.

Hellkind to nowa gra za darmo na Steam

W Hellkind budzimy się w zamglonym sanktuarium San Andrés de Teixido, miejscu, gdzie według lokalnych wierzeń nieumarli powracają z zaświatów, by dopełnić niedokończone rytuały. W tej opowieści przesiąkniętej galicyjską mitologią i kultem zmarłych, gracz staje się kluczowym elementem pradawnej przepowiedni. Kult A Irmandade da Compaña szuka wiedźmy, by dopełnić przywołania czegoś, co powinno pozostać pogrzebane.

Zadaniem gracza jest eksploracja mistycznej, klaustrofobicznej lokacji, rozwiązywanie lekkich zagadek i przede wszystkim, rzecz jasna, przetrwanie. Wszystko w akompaniamencie szeptów, religijnego uniesienia i atmosfery śmiertelnego napięcia. Całość przywodzi na myśl mroczne baśnie i rytualny horror, który wciąga nie przez jump scare’y, ale przez duszny, sakralny klimat.

Choć Hellkind to produkcja na zaledwie kilkadziesiąt minut, wyróżnia się unikatowym podejściem audiowizualnym i nieoczywistą narracją. Twórcy postawili na powolne budowanie napięcia i czerpanie pełnymi garściami z regionalnego folkloru i to się sprawdza. Gra balansuje gdzieś pomiędzy rytuałem a halucynacją, zmuszając gracza do zanurzenia się w świecie, w którym nie wiadomo, czy to już zaświaty, czy tylko złudzenie.

Źródło: Steam