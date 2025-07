Nowa gra za darmo do sprawdzenia. Klimat Dark Souls z akcją Hadesa

Gotowi na podróż w sam środek mroku, gdzie śmierć to dopiero początek? Tiris to klimatyczna gra za darmo do sprawdzenia, która zadebiutowała właśnie na Steam i już zbiera pierwsze pochwały.

Tiris – gra za darmo do sprawdzenia, która zaskakuje klimatem i jakością

Tytuł przenosi gracza do świata spustoszonego przez Szmaragdową Zarazę, gdzie śmierć nie oznacza końca – a dopiero początek zepsucia. Wcielasz się w Lirię, potężną alchemiczkę i czarodziejkę. Przemierzamy przeklętą katedrę Tiris, by odnaleźć roztrzaskaną duszę ukochanego i zmierzyć się z nekromantą, który zamienił go w potwora. Brzmi jak gotycka tragedia? Bo właśnie nią jest – z domieszką strzelanki, zagadek i bezlitosnej walki.

Mimo że to dopiero wersja demonstracyjna, Tiris już teraz robi wrażenie. Mechanicznie to intensywny twin-stick shooter z elementami strategii i unikania, a pomiędzy falami przeciwników gracz rozwiązuje logiczne zagadki, eksploruje zrujnowane lokacje i odkrywa ukryte artefakty. Styl graficzny jest celowo stylizowany – postacie mają heroiczne proporcje, otoczenie tonie w półmroku i mgłach, a każdy korytarz opowiada fragment upadłej historii.

Fani takich gier jak Hades docenią wartką, precyzyjną walkę i płynność sterowania. Miłośnicy Dark Souls zauważą podobieństwa w świecie pełnym śmierci, winy i odkupienia. A ci, którzy kochają Blasphemous, od razu poczują się jak w domu, lecz tym razem z widokiem izometrycznym i fabułą napędzaną alchemią i rozpaczą.

Co oferuje Tiris we wczesnym dostępie?

Choć na Steam tytuł widnieje jako pełna gra, a nie demo, opis sugeruje, że to dopiero początek większej całości. Zapewne po wyjściu z wczesnego dostępu dostaniemy jeszcze bardziej rozbudowaną produkcję. Póki co mamy dostęp do trzech kluczowych obszarów kompleksu katedry Tiris. Eksplorując je, zmierzymy się z Nekromantą i jego hordami, aby odzyskać ukochaną osobę.

Tiris przenosi gracza do trzech rozbudowanych lokacji pełnych pułapek, sekretów i atmosfery upadłego świata. Osadzona w realiach mrocznego fantasy, produkcja oferuje intensywną, dynamiczną walkę z wykorzystaniem alchemii, magii i broni dystansowej. Styl graficzny, przywodzący na myśl serię Diablo, nadaje grze unikalny, melancholijny klimat, w którym każda lokacja opowiada własną, wizualną historię.

Tiris to jednak nie tylko akcja. Istotnym elementem są również zagadki środowiskowe, ukryte artefakty i nieliniowa eksploracja. Wszystko to osadzone w opowieści o stracie, miłości i próbie ocalenia ukochanej osoby z rąk nekromantycznej mocy.

Źródło: Steam