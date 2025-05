Horror z ambitną fabułą wylądował na Steam i jest dostępny całkowicie za darmo

Lubisz duszne laboratoria, tajemnice i nieoczywiste związki? Na Steam właśnie wleciało coś dla ciebie. DETRA to nowa, darmowa gra, która stawia na atmosferę, stealth i opowieść o parze naukowców w tarapatach. I chociaż nie trzeba za nią płacić, klimat ma pełnoprawny.

Gra za darmo dla fanów mocnych fabuł

Główni bohaterowie — Vir i Druxy — to para naukowców, która udaje się na ekspedycję do opuszczonego laboratorium. Nie robią tego dla zabawy. Druxy choruje, a Vir jest gotów zrobić wszystko, by znaleźć lekarstwo. Problem w tym, że ta wyprawa szybko przestaje wyglądać na zwykłe naukowe poszukiwania. Coś tu nie gra, a Druxy może nie mówić całej prawdy.

DETRA rozgrywa się na przestrzeni czterech dni. Gracz wciela się w Vira i eksploruje cztery poziomy tajemniczego budynku. Kamera działa zarówno w pierwszej, jak i trzeciej osobie, co daje więcej swobody w poruszaniu się i planowaniu działań. A to ważne, bo w grze nie brakuje elementów skradankowych — trzeba unikać kamer, obserwować otoczenie i zachować czujność.

Wizualnie tytuł prezentuje się całkiem solidnie jak na darmową produkcję. Połączenie trójwymiarowej grafiki z elementami 2D dodaje mu stylu. Z kolei klimat podbija oprawa dźwiękowa, która dobrze współgra z niepokojącą atmosferą i powoli odsłanianymi faktami o relacji między bohaterami.

Gra jest już dostępna za darmo, więc jeśli lubisz narracyjne horrory z nutką sci-fi i skradania, warto dać jej szansę. Szczególnie że DETRA może okazać się czymś więcej niż tylko kolejną darmówką do odhaczenia — być może zostanie z tobą na dłużej.

