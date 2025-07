Nowa darmowa platformówka na Steam zabierze Was w emocjonalną podróż

Na platformie Steam zadebiutowała niedawno kolejna gra za darmo. Tym razem mamy do czynienia z ciekawą i emocjonalną platformówką.

Na platformie cyfrowej dystrybucji Steam zadebiutowała niedawno nowa darmowa gra. Dlaczego powinna Was zainteresować? Mowa tym razem o unikalnej platformówce pod tytułem Curyeux, która zabiera gracza w introspekcyjną podróż przez emocje, wspomnienia oraz obrazy. Za mało? No, to nie wszystko!

Emocjonalna gra za darmo na Steam. Artystyczna platformówka

Curyeux to, jak piszą sami twórcy produkcji, oniryczna platformówka logiczna. Główną bohaterką jest Lucienne Grégoire, która wyrusza w bardzo osobistą i zarazem niezwykle wymagającą podróż – w poszukiwaniu sensu. Zadaniem gracza jest natomiast przedzieranie się przez fragmenty jej wspomnień, zaczerpniętych prosto z artystycznego świata.

Tutaj nie chodzi tylko o to, aby rozwiązywać zagadki i pokonywać różnego rodzaju przeszkody. Każdy poziom jest tutaj fragmentem pamięci bohaterki, w którym wszelka logika mimowolnie ustępuje miejsca percepcji. Owszem, aby zrobić jakikolwiek progres, musimy biegać, skakać, myśleć i rozumieć. Po drodze jednak odkrywamy historię Lucienne, tyle że nie poprzez tradycyjną narrację, ale poprzez obraz, ruch i dźwięk.

W opisie gry czytamy, że przygoda prowadzi nas przez ciągle zmieniające się malarskie środowiska: szkice, akwarele, wybuchy kolorów i pociągnięcia pędzla, gdzie pozory często mylą. Lucienne, razem z nami zresztą, musi nauczyć się spoglądać poza iluzje, zaakceptować to, kim naprawdę jest i uwolnić się od spojrzeń innych. (Co w sumie by się przydało każdemu.)

