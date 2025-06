Idealna gra dla doomerów. Darmówka na Steam zachwyca klimatem

Nowa gra za darmo na Steam to spacer po dusznym miejscu. Condo to gra dla tych, którzy zamiast doomscrollingu wolą zagubić się w mroku.

Jeśli wieczorami siedzisz wpatrzony w ekran telefonu, scrollując bez końca złe wiadomości, to może czas spróbować czegoś innego. Na Steam wleciała za darmo gra Condo, czyli krótka, duszna i melancholijna podróż bez celu, która idealnie trafia w nastroje współczesnych doomerów.

Gra za darmo i klimat jak z mrocznego snu

Condo to około pół godziny spaceru po anonimowym, niemym budynku, ale niech cię nie zwiedzie prosta forma. To nie jest typowa eksploracja. Nie ma tu celów, zadań, checkpointów czy przeciwników. Jest noc, bezsenność i ogromny kompleks mieszkalny, w którym coś cię uwiera. Coś się czai między korytarzami i migającym światłem. Niby nic, ale każde kliknięcie, każdy krok i każdy napotkany pokój sprawiają, że coraz bardziej wsiąkasz w ten obcy świat.

Gra wygląda jak stary film. Działa w rozdzielczości 1440×1080, czyli w klasycznym formacie 4:3, co tylko dodaje jej klaustrofobicznego uroku. Wchodzisz do mieszkania, słyszysz ciche dźwięki, obserwujesz rzeczy. Gdzieś ktoś się porusza, gdzieś coś zaszeleści. Niby nic się nie dzieje, ale czujesz niepokój. I właśnie o to chodzi – Condo to emocjonalny ambient w formie gry. Gra mówi ci wprost: „Nie ma pośpiechu. Nie ma celu”.

Jeśli uda ci się odkryć wszystkie wydarzenia, odblokujesz jedno z zakończeń. Ale nawet bez tego wystarczy sama podróż. W sam raz na wieczór, gdy nie masz siły na nic ciężkiego, ale też nie chcesz marnować czasu na bezsensowne scrollowanie. Lepsze to niż doomowanie się nad TikTokiem i wiadomościami.

