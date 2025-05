Unikatowy shooter za darmo w trakcie rozwoju. To “demo” jest pełną wersją

Gra za darmo dla fanów programowania. Kodujesz i przetrwasz! Co ważne, to nie jest zwykłe demo! To pełna przygoda w early accessie.

Na Steam wylądowała darmowa wersja CodeStrike, czyli nietypowej strzelanki, w której każda decyzja i ruch zależą od… twojego kodu. Choć twórcy określają grę jako „demo”, w praktyce jest to pełnoprawna wersja beta w early accessie, która pozwala sprawdzić kawał kampanii. No i oczywiście z czasem zostanie to wszystko rozbudowane.

Gra za darmo o kodowaniu

W CodeStrike wcielamy się w Novę – agentkę elitarnej jednostki walczącej z buntowniczymi AI i bezdusznymi korporacjami w futurystycznym świecie. Gracz nie tylko eksploruje, walczy i unika pułapek, ale przede wszystkim programuje. Każda akcja, od otwierania drzwi, przez przejmowanie systemów, aż po walkę, wymaga napisania fragmentu kodu w Pythonie.

Rozgrywka łączy elementy strzelanek TPP z zagadkami logicznymi, a dodatkowo wspiera naukę poprzez praktykę. Gracze korzystają z prawdziwego kodu, który wpływa bezpośrednio na przebieg misji. Do tego dochodzą systemy progresji, poboczne zadania i ranking globalny.

CodeStrike jest dostosowany do różnych poziomów zaawansowania. Od początkujących znających podstawy języka, po średniozaawansowanych, którzy szukają ciekawych wyzwań. Grę można też wykorzystać edukacyjnie: misje da się dostosować do celów lekcji, a przyszłe aktualizacje mają wprowadzić śledzenie postępów. Gra działa nawet na słabszym sprzęcie, więc nikt nie zostaje z tyłu. Można ją bez problemu odpalić na przeciętnym laptopie, co czyni ją przystępną również dla uczniów i edukatorów.

Źródło: Reddit